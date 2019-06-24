أمل بوشوشة تُطل بمسلسل جديد عبر "نتفليكس"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في الأول من شهر يوليو المقبل عبر منصة "نتفليكس" بمسلسلٍ جديد يحمل عنوان "دولار" ويجمعها ببطولته مع الممثل اللبناني عادل كرم.

ويُعرَض هذا حصريا عبر المنصة الالكترونية، علماً أنها صوّرت أحداثه في بيروت مع المخرج سامر البرقاوي. علماً أنه من إنتاج شركة "صبّاح إخوان" وفكرة محمود إدريس وكتابة هشام هلال وحيدر الصفّار.