بالصور| صبا مبارك تشارك الجمهور بأحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت صبا خلال الصور بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون جينز وقبعة من اللون الأبيض، كما ظهرت برفقتها فتاة قالت عنها "شقيقتها". وكتبت على الصور "لا نستريح أبدًا، مشروع جديد، استنونا". يُذكر أن، صبا مبارك، شاركت في دراما رمضان الماضي، بمسلسل "عبور"، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن تأليف ثريا حمدة، وإخراج محمد حكشي.

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