أكرم حسني يعلن عن إعلان جديد لـ"أبو شنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلن الفنان أكرم حسني عن استعداه لطرح إعلان جديد لشخصية "أبو شنب"، والتي تهدف لتنظيم الأسرة وترعاها وزارة التضامن الاجتماعي. ونشر أكرم صورة للملصق الدعائي للحملة الجديدة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها قريبا صيف 2019. شخصية "أبو شنب" هي الشخصية التي يشارك بها أكرم حسني في حملة توعية لتحديد النسل، تحت عنوان "اتنين كفاية"، وأطلقت وزارة التضامن الحملة عبر وسائل الإعلام المختلفة وحققت رواجًا كبيرًا منذ طرحها.

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