بالصور| محمد رمضان برفقة الحاجي ضيوف على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصور له مع لاعب كرة القدم المعتزل السنغالي الحاجي ضيوف، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر رمضان خلال الصور السنغالي الحاجي ضيوف خلال تواجدهم بأحد الأماكن المُطلة على النيل، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أغنية "إفريقيا"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، تزامنًا مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر.

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