جمال سليمان: طيف عبدالله غيث كان يلاحقني وخفت من مشاهدة "ذئاب الجبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان جمال سليمان عن الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته الفنية في مصر، بداية من مشاركته في مسلسل "حدائق الشيطان"، وقدم دور صعيدي، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقال "عندما عرض عليا دور الصعيدي خفت من المقارنة مع الفنان عبدالله غيث الذي أعتبره أفضل ممثل في مصر قدم الشخصية الصعيدية، وحاولت أشاهد دوره في مسلسل (ذئاب الجبل) وتوقفت بعد الحلقة الأولى حتى لا أتردد في قبول الدور، وكنت أشعر أن طيفه يلاحقني".

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وتابع جمال "خفت أن أفشل في الدور وكان وقتها سيضيع تاريخي كله في الدراما، حيث قدمت قبلها العديد من الاعمال منها (صلاح الدين، والثلاثية الأندليسة، وملوك الطوائف، وعصي الدمع) وغيرها".

وأشار: "عبدالله غيث ممثل منفرد وليس له منازع أو منافس، وعندما قدمت دور صلاح الدين لم أخاف من المقارنة بفيلم المخرج الكبير يوسف شاهين أو مع الفنان العملاق أحمد مظهر مع احترامي لهم لأنهم عملاقة".

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل "حدائق الشيطان" عُرض عام 2006، كان من تأليف الراحل محمد صفاء عامر وأخرجه الراحل إسماعيل عبدالحافظ، ومن بطولة جمال سليمان، وسمية الخشاب، رياض الخولي.