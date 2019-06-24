"كايرو شو" تهنئ مخرج "الملك لير" بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص القائمون على شركة "كايرو شو"، المنتجة لمسرحية "الملك لير"، على تهنئة مخرج العرض تامر كرم، بفوزه بجائزة الدولة التشجيعية فرع "الإخراج المسرحي"، عن إخراج لمسرحية "هنا أنتيجون". ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع "إنستجرام"، صورة لتامر مصحوبة بالتعليق التالي "مخرج مسرحية الملك لير تامر كرم يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي، مبروك وبالتوفيق دائمًا". جدير بالذكر أن تامر كرم يواصل وفريق مسرحيته "الملك لير" تقديمها على مسرح كايرو فستيفال، بطولة: يحيى الفخراني، فارقو الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، ناصر سيف.

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