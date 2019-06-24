"شيكو" يكشف لـ"الخليج 365" موعد عرض "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يواصل الفنان شيكو تصوير مسلسله الجديد "اللعبة"، الذي يشاركه فيه الفنان هشام ماجد، بعد أن خرج من السباق الدرامي الرمضاني 2019، في اللحظات الأخيرة.

وقال شيكو في تصريحات خاصة لمصراوي "الموعد المحدد لعرض المسلسل من المقرر له أن يكون في شهر أغسطس المُقبل".

وتابع: "يتبقى لنا حوالي 10 أيام وننتهي من تصوير المسلسل بالكامل، إذ قمنا بتصوير جزء كبير من أحداث العمل قبل شهر رمضان".

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار كوميدي حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض للعديد من المغامرات، ويشارك شيكو البطولة عدد من النجوم من بينهم "هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري"، ومن إخراج معتز التوني.