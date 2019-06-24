الليلة.. محمد ممدوح ضيف عمرو أديب في "الحكاية" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يستضيف الإعلامي عمرو أديب العاشرة مساء اليوم الاثنين، في حلقة جديدة من برنامجه "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر، الفنان محمد ممدوح.
ويتحدث ممدوح عن مشاركته في السباق الرمضاني المنقضي بعملين، الأول "ولد الغلابة" من خلال ظهوره في العشر حلقات الأولى، أمام الفنان أحمد السقا، والثاني "قابيل" مع الفنان محمد فراج والفنانة أمينة خليل، والعملان عُرضا حصريًا على شاشة MBC مصر.
ويكشف ممدوح خلال حوار عن مشروعاته الفنية المُقبلة، إلى جانب انتظاره طرح الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".
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