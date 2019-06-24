للمرة الثانية.. أحمد جمال داخل المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة له من داخل المسجد الأقصى في فلسطين، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر جمال في الصورة هو يلتقط سيلفي، معلقًا "الحمد لله للمرة الثانية قدرت أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى والصورة دلوقتي من أمام قبة الصخرة ربنا يكتبلكوا زيارته". Advertisements يتواجد المطرب أحمد جمال في مدينة رام الله بفلسطين حيث يحيي حفلا غنائيا اليوم على هامش فعاليات مهرجان "وين ع رام الله". وطرح المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم " قدها وقدود" أهداها لشعب مصر لمساندة المنتخب القومي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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