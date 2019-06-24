صور.. محمد رمضان مع الحاج ضيوف على ضفاف نهر النيل

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة جمعته بلاعب كرة القدم السنغالي المعتزل الحاجي ضيوف علي ضفاف النيل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وجاءت زيارة الحاجي ضيوف إلى مصر بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لمتابعة



يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية جديدة بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية بعنوان "أفريقيا"، علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع "يوتيوب".



الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وجاءت زيارة الحاجي ضيوف إلى مصر بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لمتابعةالمباريات، وعلق رمضان علي الصورة قائلًا: "مع الحاجي ضيوف علي النيل.. أفريقا".يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية جديدة بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية بعنوان "أفريقيا"، علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته بموقع "يوتيوب".

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