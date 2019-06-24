ياني يحيي ثاني حفلاته الموسيقية في مصر آخر يوليو

يستعد الموسيقار وعازف البيانو العالمي "ياني" لإحياء ثاني حفلاته الموسيقية في مصر بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وذلك يوم الأحد الموافق 26 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يقدم ياني خلال الحفل المنتظر أشهر مقطوعاته الموسيقية التي تتنوع بين القديم والحديث، منها "Thirst for Life"،"Our Days"،"Can’t Wait"، و"What You Get"،

وغيرها.يذكر أن الحفل الأول الذي قدمه ياني في مصر كان في 30 أكتوبر عام 2015، تحت سفح الأهرامات وسط أجواء أسطورية حضارية أدهشته، وحضر الحفل عدد كبير من رجال الفن والإعلام.