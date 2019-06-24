فيديو.. "من مدة" لملحم زين تتجاوز المليون الأول

كسر المطرب ملحم زين حاجز المليون الأول بأغنية "من مدة"، حيث حققت 1,031,179 مشاهدة، بعد مرور 19 يوما علي طرحها ضمن ميني ألبوم جديد بعنوان "ملحم 2019"، عبر القناة

الرسمية لشركة بلاتينيوم ريكورد، عبر موقع "يوتيوب".يشار إلي أن أغنية "من مدة"، كتب كلماتها فادي أبو خليل، ألحان سليم سلامة،توزيع عمر صباغ، ومن إنتاج بلاتينوم ريكوردز.يذكر أن ميني ألبوم "ملحم زين 2019"، أخر أعمال المطرب ملحم زين بتكون من خمس أغنيات وهي: "مدري شو بني، لهون وبس، من مدة، قولوا، صفا قلبي".

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