عمرو دياب يبدأ جولته الغنائية الصيفية في اليونان

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائياً في جزيرة "ميكونوس" باليونان، وذلك ضمن جولاته الغنائية الصيفية لعام 2019. من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 25 يوليو، بمشاركة الفنان اليوناني انطونيوس ريموس. الموافق 25 يوليو، بمشاركة الفنان اليوناني انطونيوس ريموس. يذكر أن دياب قد أحيا حفلاً في اليونان الصيف الماضي بعد اصدار ألبومه " كل حياتي" مباشرة، قدم فيها عدد من أغاني الألبوم بالإضافة إلى محموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى مستمعيه، وحضر الحفل عدد كبير من الجاليات العربية في اليونان.

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