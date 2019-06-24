الليلة.. محمد ممدوح ضيف برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب

يحل الفنان محمد ممدوح، ضيف برنامج "الحكاية" الذي يقدمة الإعلامي، عمرو أديب، ويذاع عبر شبكة قنوات mbc مصر، وذلك مساء، اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يتحدث "ممدوح" عن بطولته الرمضانية السابقة بمسلسل "قابيل"، وردود الأفعال التي قابلها حوله، كما يتحدث عن تألقه في مسلسل
ويذكر أن برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الاثنين في العاشرة مساء، على شاشة "MBC مصر"، ويرأس تحريره، طارق يونس.
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