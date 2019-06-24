بالفيديو.. وائل كفوري يحقق أكثر من 2 مليون بأغنية "استشبهت فيكي"

تخطت أغنية "استشبهت فيكي" حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". الأغنية من كلمات: منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو. يذكر أن آخر إصدارات وائل الغنائية هي "ولاد الحرام"، وهي من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

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