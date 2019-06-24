ملكة بريطانية تسلم الشيخ محمد بن راشد جائزة مهرجان رويال اسكوت للخيول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارت رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على المكانة المرموقة لخيول الإمارات في المحافل الدولية، وقدرتها على المنافسة ضمن أقوى السباقات العالمية.

بن راشد أبدى ارتياحه للمستوي المتميز الذي ظهر به فريق “جودلفين” في منافسات بطولة “رويال اسكوت” للخيول ضمن مهرجان “رويال اسكوت للخيول” بإنجلترا، الذي يعد من أهم الأحداث السنوية على أجندة رياضات الخيول ومنافساتها على مستوى العالم.

كما يعد من البطولات العالمية الكبرى لاسيما الأوروبية منها وفي مقدمتها البطولات التي تتولى المملكة المتحدة تنظيمها، بما لها من باع طويل وتاريخ حافل مع تلك الرياضات وبما تمتلكه من خيول وما تتمتع به من فرسان يعدون من الأفضل على مستوى العالم.

Advertisements

جاء ذلك خلال تسلم بن راشد آل مكتوم، في ختام فعاليات مهرجان “رويال اسكوت للخيول” في إنجلترا، جائزة الانتصار التاريخي الذي حققه فريق “جودلفين” من الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

وذلك بعدما ظفر الجواد “بلو بوينت” لفريق “جودلفين” بسباق “دياموند جوبيللي ستيكس” لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات وبذلك يكون هذا الخيل قد حقق انتصارا تاريخيا فريدا من نوعه بتحقيق ثنائية في نسخة واحدة من الحدث الرياضي الكبير، بعد أن فاز في اليوم الأول للمهرجان في شوط «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى منتزعا اللقب الغالي ومسجلا فوزه الرابع علي التوالي في العام الحالي .

كان بن راشد قد تسلم جائزة الفوز من الأمير ويليام دوق كامبريدج وسط إعجاب الحضور بالمستوي اللافت الذي ظهر به “بلو بوينت” متفوقا علي نخبة من أبرز الخيول العالمية .