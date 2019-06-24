دينا الشربيني تخضع لجلسات تجميلية للبشرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية دينا الشربيني أن تسير على نهج غيرها من الفنانات وتقوم بعمل بعض الإجراءات التجميلية للعناية ببشرتها.

دينا الشربيني شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» فيديو لها وهي تخضع لجلسات تجميلية من أجل الاهتمام ببشرتها.

الجمهور سأل دينا عن وسائل عنايتها ببشرتها، وطالبتها الفتيات بتوجيه عدد من النصائح لهم.

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دينا الشربيني نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زي الشمس»، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وكان من أول الأعمال التي حازت على أعلى نسبة مشاهدة.

الفنانة ريهام عبدالغفور حققت نجاحا كبيرا من خلال دور فريدة في المسلسل، وكذلك الفنان أحمد السعدني، وأثير كثيرا من الجدل حول العمل بعدما انسحبت المخرجة كاملة أبو ذكري من التصوير ليستكمله سامح عبدالعزيز.

المسلسل تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن مسلسل إيطالي وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.