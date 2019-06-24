لماذا قالت بشرى لأبطال فيلم “الممر”: “مش مسامحاكم”؟

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة بشرى جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة لها في أحد دور العرض السينمائية بجانب صديقها المخرج حسام الجوهري، وخلفهما الملصق الدعائي لفيلم “الممر”.

وعلقت “بشرى” على الصورة وقالت: “من مميزات قلة الشغل وطحنة التصوير هي إنك بتقدر تقابل أصحابك وزمايلك وتدخلوا السينما تشوفوا الأفلام وإنتاجات الغير مع بعض، وتشجعوا الصناعة المحلية الوطنية، خصوصًا لما تبقى مصنوعة بحرفية وجودة.. مما لا شك فيه إننا محتاجين إن النوعية دي من الأفلام تكون موجودة زي ما غيرها بيحاول يكون موجود.. تحية لكل الصناع والزملاء وعلى رأسهم المايسترو شريف عرفة على المجهود الرائع”.

وأضافت: “وبالمناسبة زميلي المخرج حسام الجوهري وافق يصحبني معاه لمشاهدة الفيلم رغم إنه شاهده قبل كده.. وأحب أقول لزمايلي الممثلين عدوا الجمايل بصراحة أمتعتونا، ومش مسامحاكم عشان موتوا زميل عزيز عليا.. مش هقول مين عشان تروحوا تشوفوا الفيلم”.

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وتابعت: “الشيء اللي يفرح هو فرحة الجمهور والتصفيق في مشاهد الانتصار الهامة والتفاعل الملحوظ، والمفاجأة إن التصفيق جاء ليس فقط من الجمهور المصري بل حماس شديد من جمهور الخليج، الذي كانت تمتلئ به قاعة العرض”.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة بشرى في الدراما، كان مسلسل “عوالم خفية”، الذي شاركت في بطولته بجانب الزعيم عادل إمام، ومجموعة من نجوم الدراما.

وطرحت بشرى مؤخرًا أغنية باسم “كوبرا”، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتعرضت بسببه لهجوم عنيف من الجمهور والنقاد.