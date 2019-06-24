بالصور- سهيلة بن لشهب مختلفة بجلسة تصوير جديدة

Jun 24, 2019 فاجأت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب محبيها بجلسة تصوير جديدة بعدسةnexus studio algerie ، خضعت لها مؤخرًا ولاقت إعجاب عدد كبير منهم. Advertisements اعتمدت سهيلة في الاطلالة على اللونين الأزرق والأبيض، لتجمع بين صفاء السماء وبياض الثلج في جلسة تصوير جديدة. وكانت “بنت العرب” قد خضعت لجلسة تصوير جديدة استعدادًا لطرح أغنية جديدة سوف تثلج صدور محبيها خلال الفترة القادمة. وعلى الفور، تلقت سهيلة عدد كبير من التعليقات الإيجابية من قبل متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختياراتها المميزة ولقبوها بالملكة.







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