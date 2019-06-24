ميريام فارس بمأزق يتعمّق أكثر.. مشاهير في مصر يرفضون اعتذارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفض عدد من المشاهير في مصر، اعتذار الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد واقعة إساءتها لمصر، عقب مؤتمر صحفي في حفلها بالمغرب، بيّنت فيه أسباب غيابها عن إقامة حفلات بالقاهرة، بأن مكانتها أصبحت ثقيلة على مصر.

مجدي الهواري

وعبّر المخرج المصري مجدي الهواري، عن رفضه اعتذار "ميريام"، بمنشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلاً: "اعتذارك غير مقبول مش علشان غلطتي لا.. علشان مين إنتي، إنتي خايبة إنتي تبحثين عن عذر والعذر أقبح.. من عدم الطلب عليكي".

وتابع: "للأسف مش فاهمة أن المصريين الفنانين فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها فأحسن ألعبي بعيد يا شاطرة ".

وقال الهواري: "إحنا مش قد أجرك طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجليك علشان تشتغلي في مصر، إنتي بس مش لاقيه حجة قوية قولتي أسند على مصر الحيطة المايلة اللي فاكرين فنانينها ساكتين".

واستطرد بالقول: "في حين أنك ممكن تشتغلي بعشاء فرقتك ولا فرقتك كمان معظمها محترمة لأنهم معظمهم مصريين، نراك قريباً في حفلة الحديقة الدولية".

رامي جمال

وسخر المطرب المصري رامي جمال، من اعتذار ميريام فارس، بعد نشره تدوينة لاذعة، صرّح فيها بأنه يدين "ميريام" بمستحقات مالية، قائلاً: "طب دلوقتي هي اعتذرت للشعب المصري هتصالحوها وتسيبوني لوحدي.. طب أمسح البوست ولا إيه أفهم فلوسي مع مين طيب".

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ريهام سعيد

وهاجمت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد، تصريحات ميريام فارس على مصر، قائلة خلال تقديم برنامجها "صبايا الخير": "هي مش مطلوبة في مصر مش عشان أجرها تقيل، لو عملنا حفلة فيها ميريام فارس ماحدش هيروحها، فممكن ما يعرفوش يدفعوا أجرك، اللي هو أوطى كتير قوي من أجر ناس".

وتابعت: "جينيفر لوبيز جاية مصر يوم 9 أغسطس.. هي غنّت 3 أو 4 أغانٍ بالمصري عشان تتعرف.. هي من غير مصر ولا حاجة.. هي الأنا خدتها فودتها ورا الشمس.. إنتي أجرك غالي على مصر، مصر اللي فيها كل ربع ساعة حفلة".

جدير بالذكر أن تصريحات الفنانة ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، كانت أثارت جدلاً واسعًا، بعد إجابة عن سؤال وجه لها عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر.

وردت ميريام فارس قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".