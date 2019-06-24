تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل النجم المصري تامر حسني، وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتيهما "تاليا"، و"أمايا"، وسط حضور عدد من أصدقائهما.

ونشرت الصفحة الخاصة بفريق عمل تامر حسني، عبر "إنستغرام"، مجموعة من الصور والفيديوهات، وظهرت "بسمة"، في إحداها وهي تُغني مقطعًا من الدويتو الذي قدمته مع تامر حسني، قبل عدة سنوات بعنوان "متسألنيش".

وظهر تشجيع تامر حسني، لها وشاركها الغناء في المقطع نفسه بالغناء، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والصراخ.

وغنّى تامر حسني، خلال الحفل أغنيته الشهيرة، "عيش بشوقك".

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وشاركت بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة من الصور من خلال خاصية "إنستغرام ستوري"، جمعت بينها وبين عدد من أصدقائها الذين حضروا الحفل.

يُذكر أنّ بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، قامت خلال الفترة الماضية بإعادة غناء أغنية "كفاياك أعذار" للفنان تامر حسني، وحققت عددًا كبيرًا من المشاهدات، بعد طرحها بأيام.