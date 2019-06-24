خاص الفن- ماغي بو غصن تستعد لمغادرة بيروت والسبب تكريم جديد

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة ​ماغي بو غصن​ للسفر الى تونس يوم الاربعاء وتستمر الى يوم الجمعة حيث سيتم تكريمها يوم الخميس بين عدد كبير من النجوم الممثلين في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بدورته الـ 20 .

لجنة المهرجان هي من اختارت النجوم المكرمين وقد علمنا ان اختيار الاسماء يتم حسب مجمل اعمال الفنان وتختارهم اللجنة بدقة وموضوعية وتضم اللائحة ممثلين من مصر ولبنان ومن سوريا باسم ياخور.

ألف مبروك للممثلة ماغي بو غصن التي اجادت لجنة التحكيم باختيارها بين افضل الممثلين والممثلات بلبنان .

ماغي كانت قد قدمت مسلسل بروفا خلال شهر رمضان الماضي.