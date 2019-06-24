ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ميريانا معلولي ما يتداوله البعض في الوسط الفني، عن خطوبتها من أحد الشباب المغتربين وسفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً.
وأكدت لموقع "الفن" أنها مازالت تعيش في منزلها في دمشق، وأنها لم تُخطب ولم تتزوج ولم ترتبط، مشددة على أنها فتاة غير محظوظة بالرجال، بعد عدة تجارب لم يكتب لها النجاح.
وكشفت معلولي أنها سافرت اليوم صباحاً إلى اللاذقية لعرض مسرحية "تصحيح ألوان" هناك، مبينة أنها لم تغادر سوريا يوماً إلا للتصوير حصراً.
يُذكر أن معلولي ظهرت خلال الموسم الرمضان الماضي بعملين، هما "حرملك" و"كرم منجل".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ميريانا معلولي تعترف: غير محظوظة بالرجال.. وهل خطبت؟خاص الفن- ماغي بو غصن تستعد لمغادرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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