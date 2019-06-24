خاص الفن- فيليب أسمر: "هذا ما أضافته وسائل التواصل الإجتماعي لأعمالنا"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر المخرج ​فيليب أسمر​ ان في عصر وسائل التواصل الإجتماعي اصبح صناع الاعمال يلمسون النجاح اكثر ويقول في حديث خاص: "هذا العام لمسنا نجاح اكبر واكبر لاننا اصبحنا اكثر تواصلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصبحنا نتلقى رسائل من جميع البلدان سواء في لبنان أو دول العالم العربي والجمهور يعبّر عما يتابع ويحب".

يذكر أن مسلسل "خمسة ونص" بتوقيع فيليب أسمر أسر المشاهد طيلة شهر رمضان المبارك الماضي بقصة حب جمعت "بيان" الممثلة نادين نسيب نجيم و"غمار الغانم" الممثل قصي خولي في البداية، لتصبح مأساة تؤدي الى انفصال بعد تحول زوجها الى شخص ظالم هدفه الإنتقام من ماضيه.