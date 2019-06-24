سيلفستر ستالون يستفز محبيه: 1000 دولار مقابل التقاط صورة معي

ميرنا وليد - بيروت - شن العديد من معجبي الممثل العالمي سيلفستر ستالون هجوماً كبيراً عليه بسبب اعتزامه الحصول على رسوم تصل إلى 849 جنيهاً إسترلينياً مقابل التقاط صورة معه وذاك خلال جولته المقبلة في بريطانيا.
وفي التفاصيل فقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" ان ستالون سيقوم بزيارات إلى لندن ومانشستر وبرمنغهام في شهري أغسطس/ سبتمبر المقبلين، للترويج لفيلمه الأخير "رامبو 5" واشارت الى ان المنظمين أدرجوا على جدول الزيارات المرتقبة خطوة جديدة وهي أنه يمكن لعشرة أشخاص فقط الاستفادة من عرض التقاط صورة مع ستالون بتكلفة تبلغ 849 جنيهاً إسترلينياً حوالي 1000 دولار أميركي للشخص الواحد، وستكون الصورة بحجم 22× 17 ولها أولوية بتوقيع سيلفستر ستالون بالقلم الذهبي.
هذه الخطوة انعكست بشكل سلبي على مواقع التواصل الإجتماعي حيث هاجم الكثير من الناشطين ستالون.
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