بالفيديو- الأب مروان غانم يكشف أنواع المخدرات وكيفية تأثيرها على من يتعاطاها

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة إستعمال ​المخدرات​ والإتجار غير المشروع بها، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل في السادس والعشرين من حزيران/يونيو، إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، رئيس جمعية "​نسروتو​-أخوية السجون في ​لبنان​-علية إبن الإنسان" ​الأب مروان غانم​.

في هذا الجزء الأول من المقابلة، إذ ينقسم اللقاء إلى ثلاثة أجزاء، تحدث الأب مروان غانم عن أنواع المخدرات ومخاطرها، كما وتحدث الأب مروان غانم، في هذه المقابلة، عن المخدرات الموجودة في بعض الأدوية، فما الذي كشفه؟

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