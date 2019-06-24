- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل في السادس والعشرين من حزيران/يونيو، إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، رئيس جمعية "نسروتو-أخوية السجون في لبنان-علية إبن الإنسان" الأب مروان غانم.
في هذا الجزء الأول من المقابلة، إذ ينقسم اللقاء إلى ثلاثة أجزاء، تحدث الأب مروان غانم عن أنواع المخدرات ومخاطرها، كما وتحدث الأب مروان غانم، في هذه المقابلة، عن المخدرات الموجودة في بعض الأدوية، فما الذي كشفه؟
لمتابعة المقابلة إضغط هنا .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- الأب مروان غانم يكشف أنواع المخدرات وكيفية تأثيرها على من يتعاطاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.