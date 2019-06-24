ثنائيتها مع إيلي صعب مكللة دائما بالنجاح.. إليكم إطلالة إليسا الذهبية!خاص بالفيديو-ملحم زين في...

ميرنا وليد - بيروت - عندما يجتمع اسمان كبيران لا شك في أن النتيجة ستكون ناجحة ولامعة، خصوصاً إذا كنّا نتحدّث عن تعاون الفنانة اللبنانية ​إليسا​ مع المصمم اللبناني العالمي ​إيلي صعب​ الذي ومن دون أي شك يكلّل دائماً بالفخامة.

لفتتنا مؤخراً إطلالة إليسا التي وقّعها صعب، إذ ارتدت فستاناً طويلاً شفافاً أظهر مفاتن جسدها، له أكمام، وبالزخرفات باللون الذهبي، مع بطانة من اللون الأسود، بينما الوسط بقي شفافاً.

على الرغم من أن هناك بعض المصممين الذين يقعون ضحية اختيار البطانة الصحيحة للفستان المناسب، إلا أن اللافت في هذا الفستان هو اختيار القصة واللون المناسبين له.

وأصبح من المعروف عن عشق إليسا للون الأسود، فكيف إذا امتزج هذا اللون مع اللون الذهبي؟ فتكون النتيجة فخمة وراقية.

أما الشعر، فحرصت على أن تبقيه منسدلا على كتفيها مع طعجة عريضة، وكالعادة ركّزت على رسمة العينين بالآيلاينر، مع أحمر شفاه بلون "النيود".