كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - شاركت “علياء يموت”، شقيقة الفنانة هيفاء وهبي، مقطع فيديو بعنوان “أختي”، يظهر مدى حبها لهيفاء وامتننانها لعودتها إلى البيت واستقرار وضعها الصحي، ويعكس العلاقة القوية التي تجمع بينهما.

ونال الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن حفهم لهيفاء والعلاقة التي تجمعها بعلياء من خلال التعليقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شقيقة هيفاء وهبي تحتفل بعودتها إلى المنزل واستقرار وضعها الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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