شائعات الموت تلاحق حسام تحسين بيك.. وهكذا علّق!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - أكد الممثل السوري حسام تحسين بيك أنه بخير ويعيش حياته بشكل طبيعي في منزله بدمشق من دون أن يعاني من أي عارض صحي.

واشار الفنان السوري، وفق موقع جريدة “الوطن” إلى أن كل تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا طائل منها.

وأعرب عن استيائه ممن يروجون للغة الموت بهدف جمع أكبر عدد من الإعجابات عبر صفحات كاذبة لا هدف لها سوى نشر الأكاذيب من دون أي رادع.