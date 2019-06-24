كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - احدثت الممثلة السورية ديما بياعة حالة من التساؤلات من خلال رقصتها مع زوجها المغربي احمد الحلو في احد البرامج التلفزيونية الذي يقدمه باسم ياخور، حيث اعتبرت حركاتها مثيرة، وانقسم الجمهور بين من انتقدها ومن دافع عن حريتها الشخصية.





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كانت هذه تفاصيل خبر ديما بياعة ترقص بجرأة مع زوجها.. شاهدوا إندهاش باسم ياخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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