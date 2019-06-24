الموت يفجع دارين حداد

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - أعلنت الفنانة التونسية ” دارين حداد ” اليوم عن وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام “. حيث قامت بنشر صورة سوداء اللون ومكتوب بها : ” اليوم توفت أمي ” . وعلقت دارين على الصورة قائلة : ” الله يرحمها .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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