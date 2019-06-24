قطر تودع كوبا أمريكا بنقطة واحدة على يد منتخب التانغو

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - شهد ملعب ” ارينا دي جريميو ” ليلة أمس خروج المنتخب القطري من بطولة كوبا أمريكا لعام 2019 والمقامة في البرازيل بعد هزيمته من منتخب الأرجنتين بنتيجة ( 2 -0 ) في ختام منافسات المجموعة الثانية .

وباغت المنتخب الأرجنتيني المنتخب القطري بالأهداف منذ بداية المباراة حيث شهدت الدقيقة الرابعة إحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب ” لوتارو مارتينيز ” .

وقدم المنتخب القطري أداءا مميزا في الشوط الأول وشكل خطورة كبيرة على منتخب التانغو إلا أن لاعبي قطر فشلوا في ترجمة الفرص إلى أهداف .

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر المباراة وأحرزه ” أجويرو ” .

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وبتلك النتيجة أصبح رصيد المنتخب الأرجنتيني 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة وراء منتخب كولومبيا صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط ومنتخب باراجواي يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين بينما المنتخب القطري لم يجمع سوى نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاثة يحتل بها المركز الرابع .

ويتأهل المنتخب الأرجنتيني لمواجهة فنزويلا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى .