كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لانجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، ظهرت فيها وهي تقضي أوقاتًا ممتعة مع طفلتيهما، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

يذكر أن الإعلامية ريما نجيم أعلنت عن خبر طلاق الفنان وائل كفوري مباشرة على الهواء ضمن برنامجها الإذاعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقها رسميا.. أنجيلا بشارة تقضي أوقاتًا ممتعة مع طفلتيها من وائل كفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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