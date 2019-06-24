كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - هاجم الفنان اللبناني جو رعد الفنانة ميريام فارس بعد تصريحها الأخير الذي اثار جدلا كبيرا.
وكتب جو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “بعتذر من ام الدنيا مصر وشعب مصر نيابة عن شاكيرا الصينية ونحنا اللبنانين مش اخلاقنا بس في ناس كبرت الخسة براسنا منيح ما كانت بمكانة الهضبة عمرو دياب بحبكم بحبكم بحبكم ميريام فارس مصر كبيره عليكي”.
وكانت ميريام قد قالت في المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين بالمغرب: “صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكثر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحها الأخير.. جو رعد لميريام فارس: “مصر كبيره عليكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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