Jun 24, 2019 احتفل الفنان المصري تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتيهما “تاليا” و “امايا”. ونشرت بسمة مجموعة من الصور والفيديوهات من أجواء عيد الميلاد حيث قامت باستعراض زينة عيد الميلاد. كما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لبسمة وهي تغني برفقة زوجها تامر في عيد الميلاد. Advertisements نذكر ان تامر وبسمة تزوجا عام 2012 وفي عام 2013 رزقا بمولودتهما الأولى تاليا. وفي عام 2015 رزقا بمولودتهما الثانية أمايا. وفي تشرين الأول 2018 رزقا بمولودهما الثالث آدم.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- تامر حسني وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.