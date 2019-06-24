خاص- محمد عساف: هذه مواصفات فتاة أحلامي

التقى موقع “الخليج 365” الفنان الفلسطيني محمد عساف وذلك أثناء زيارة الأخير الى لبنان مؤخرًا.

وفي جلسة مميّزة، تضمّنت دردشة حول مواضيع عديدة واسئلة سريعة من “الخليج 365” الى محبوب العرب.

س: في حال لم تكن فناناً ماذا كنت ستفعل؟

ج: اعلامي لأنني خريج كلية الاعلام.

س: أي فنانة تحب ان تغني معها ديو؟

ج: الفنانة شيرين عبد الوهاب.

س: أي أغنية استمعت اليها لفنان آخر وأحببت ان تكون لك؟

ج: هناك مجموعة كبيرة من الأغنيات وخاصة أغنيات سلطان الطرب جورج وسوف.

س: ما هي مواصفات فتاة أحلامك بكلمتين؟

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ج: أحب أن تكون مثقفة ومتعلمة.

س: صف بلدك فلسطين بكلمتين؟

ج: فلسطين “ولا كل كلمات الدنيا” استطيع وصفها.

س: أي فريق تشجع في كرة القدم؟

ج: ريال مدريد.

س: ما هو الطبق اللبناني المفضل لديك؟

ج: شاورما.

س: مواقع التواصل نعمة أم نقمة بالنسبة لك؟

ج: نعمة ونقمة في نفس الوقت. وانا أدير حساباتي على مواقع التواصل.

وبمناسبة مرور ست سنوات على انطلاقته في عالم الفن بعد إن فاز بلقب اراب آيدول، علّق “عساف” على هذه الواقعة وقال: “ست سنوات مضت منذ الإنطلاقة في عالم الشهرة، تضمنت بعض العقبات والعثرات لكنها تكللت بالنجاحات والإنجازات ويبقى شعار الدرب “بقدر الكدّ تكتسب المعالي.. ومن طلب العلا سهر الليالي”. أعمل دائما على منافسة نفسي لكي أطورها، فالمشوار طويل وما زال مستمر برفقة الجمهور الوفي الذي لطالما كان السند القوي والداعم الأقوى شكرا لكم“.

وكان موقع “الخليج 365” قد أجرى لقاءً مطولاً مع محمد عساف اثناء زيارته الأخيرة الى لبنان. لقراءة المقابلة كاملة: محمد عساف في لبنان تحضيرًا لأعمال جديدة.. ماذا كشف لـ”الخليج 365”؟