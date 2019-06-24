شيماء سيف تكشفُ موقفًا طريفًا حصل "صبيحة" زفافها.. وهذا ردّ فعلها إذا خانها زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث المنتج المصريّ، محمد كارتر، زوج الفنانة المصريّة، شيماء سيف، عن موقف طريف، تعرّضا له "صبيحة"، زفافهما، مضيفًا، أنّ شيماء، استيقظت من نومها، وهي تقول له: "أنا جائعة".

وأضافت شيماء سيف، خلال مقابلة تلفزيونيّة، أنّها أصيبت بحالة من التّعب ليلة زفافهما، بسبب رقصها طوال حفل الزّفاف، وبعد انتهاء الفرح، لم تستطع الوقوف على قدميها فاضطرّت للنّوم، دون أنْ تأكل.

واستطردت: "كنت جعانة جدًا ووجدت تورتة في الغرفة بالإضافة إلى طعام العشاء فقمت بتنظيف الغرفة"، قاصدًة قضائها على الأكل الموجود في غرفتها.

وبشأن ردّ فعلها، حال تعرّضها للخيانة من قِبل زوجها، قالت شيماء سيف، إنّها في حال اكتشفت خيانة زوجها "كارتر"، فإنّها ستنسحب من حياته فورًا، لأنّها لا تعتبر أنّ الزّواج في هذه الحالة يلزمها بالاستمرار.

وأضاف زوجها، محمد كارتر، أنّ انسحاب شيماء سيف، من حياته يُعدّ أسوأ عقاب يمكن أنْ يتعرّض له، مشيرًا إلى أنّه من المستحيل أنْ يفكّر في خيانتها، لأنّه لا يوجد فتاة مثلها.

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وهنا ألمحت شيماء سيف، إلى أنّها ستلجأ للبلوك من كافة مواقع التّواصل الاجتماعيّ، والابتعاد عنه نهائيًا، وستجعل الوصول إليها صعبًا. إضافة إلى أنّها ستعيش حياتها كما تريد.

وعندما تحدّث الثنائيّ عن حبّهما لبعضهما، لم يتمالكا دموعهما، خاصّة أنّ المذيع، ذكر لهما دعاءً، نشرته شيماء سيف لزوجها، وهو "اللهم إني أحبه حبًا يجهله هو، وأنك أنت تعلمه يارب بقدر حبي له وفقه ويسر له أمره وأسعده وحقق له أمنيته واحفظه".

وبكى محمد كارتر، متأثرًا بهذا الدّعاء، مشيرًا، إلى أنّهما دائمًا ما يختلفان بشأن حبّهما لبعضهما، ومن يتفوّق حبّه على الآخر.

وأكّدت شيماء سيف، أنّ زوجها دائمًا ما يقول، إنّه يحبّها أكثر، لأنّه يعلم كيفيّة إظهار مشاعره إلا أنّ هذا غير حقيقيّ، لأنّها تحبّه أكثر.

يُذكر، أنّ شيماء سيف ومحمد كارتر، احتفلا بزفافها في أكتوبر 2018، بعد أنْ بدأت قصّة صداقتهما خلال عملهما سويًا في برنامج "نفسنة"، وتطوّرت الصّداقة بعد انتهاء علاقة شيماء بالبرنامج إلى قصّة حبّ تكلّلت بالزّواج.