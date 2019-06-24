هذا ما ينوي قادير دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول فعله بعد فشل محل الحلويّات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان التركيّ، قادير دوغلو، عن نيّته إنشاء جميعة خيريّة، بالتعاون مع زوجته الفنانة، نسليهان أتاغول، تهدف إلى مساعدة الأطفال والمحتاجين. مؤكدًا، أنّه تمّ التواصل مع الجهات المختصّة، من أجل البدء بهذا الأمر.

ويأتي إعلان دوغلو هذا، بعد إعلان أتاغول فشل محل الحلويات، الذي قام شقيقها ألكاي أتاغول بافتتاحه، قبل عدّة أشهر، وعرضه للإيجار، بعد قيامهما بإقفالهِ بشكل نهائيّ، رغم دعمها له بشتّى الطّرق، إذْ تواجدت خلال حفل الافتتاح، إلى جانب عدد من المشاهير في عالم الفنّ. إلا أنّ النتائح جاءت مُخيّبة للآمال.

والجدير بالذّكر، أنّ قادير دوغلو، ونسليان أتاغول، احتفلا بزفافهما في عام 2016، بعد قصّة حبّ مميّزة، جمعتهما في مسلسل "فاتح حربية". وعن مشروع الإنجاب، وتاخّره إلى هذه اللّحظة، كشفت أتاغول في وقت سابق، أنّها تفكر بالإنجاب، لكن ليس بالوقت الحاليّ، مؤكدة، أنّ الإنجاب مشروع مؤجّل.

وأثار تصريحها هذا، جدلًا واسعًا بين جمهورها في حينها، خصوصًا أنّ أتاغول غائبة، عن الأعمال الفنيّة، منذ فترةٍ طويلة، وتحديدًا منذ نجاح مسلسلها "حب أعمى"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في تركيا، والوطن العربيّ، عند عرضه في عام 2017، وجسّدت فيه شخصيّة نيهان.