بعد اتهام عارضة أزياء لأربعة من لاعبي المنتخب بالتحرش.. أمير طعيمة يوجه رسالة للجمهور

علق الشاعر أمير طعيمة، على اتهام عارضة أزياء مصرية لأربعة من لاعبي المنتخب بالتحرش اللفظي بها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "طعيمة" عبر صفحته قائلًا: "لما تشوف بروفايل البنت عارضة الأزياء وهي حرة علي فكرة، وتصدق أن جرح مشاعرها قوي أن لاعب بعتلها boxing والتاني حط قلب يبقي أنت مندفع وغير واقعي، طب خليني معاك هل جرحها كمان أن لاعب فتح الاستوري بتاعها فقط من غير ما

يعلق عشان تزقه معاهم وتشهر بيه، ولا المفروض تفهم أن هي فرحانة باللي حصل وشافتها فرصة تلم كام لايك".

وتابع : "هل أنت متخيل أنها كانت حزينة علي المنتخب وعلي انشغال اللاعبين عن البطولة وهي بتعمل الاسكرين شوت وبتنزله والدمعة علي خدها من الجرح النفسي الرهيب اللي حصلها".

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وأضاف :"أما السادة الصحفيين استخدموا لفظ تحرش مع المواقف التافهة دى فيها مبالغة، ما بقولكش طرمخ

علي الموضوع بس مش وقت مبالغات واللي حصل لا ينطبق عليه لفظ تحرش خالص ولا حتي تحرش لفظي، ولو فتح الاستوري أو وضع قلب أو حتي محاولة فتح الكلام تحرش يبقي إحنا بيحصل لنا اغتصاب جماعي يومي علي كده، ما تكبروش الموضوع والأمر يخص الجهاز الفني والإداري هو اللي ياخد القرار الأنسب واللي فيه مصلحة المنتخب".

واستكمل حديثه قائلًا: "أما عمرو وردة بالذات فتصرفك تصرف مراهقين ولا يليق بلاعب دولي وهتشيل الليلة لو حصل أي تعثر للمنتخب لا قدر الله، وغير كل ده بصراحة ذوقك وحش.. وأخيرا بلاش لايكات يا جماعة لصفحة البنت وما تقعوش في الفخ الساذج ده".