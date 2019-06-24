علق الشاعر أمير طعيمة، على اتهام عارضة أزياء مصرية لأربعة من لاعبي المنتخب بالتحرش اللفظي بها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "طعيمة" عبر صفحته قائلًا: "لما تشوف بروفايل البنت عارضة الأزياء وهي حرة علي فكرة، وتصدق أن جرح مشاعرها قوي أن لاعب بعتلها boxing والتاني حط قلب يبقي أنت مندفع وغير واقعي، طب خليني معاك هل جرحها كمان أن لاعب فتح الاستوري بتاعها فقط من غير مايعلق عشان تزقه معاهم وتشهر بيه، ولا المفروض تفهم أن هي فرحانة باللي حصل وشافتها فرصة تلم كام لايك".
وتابع : "هل أنت متخيل أنها كانت حزينة علي المنتخب وعلي انشغال اللاعبين عن البطولة وهي بتعمل الاسكرين شوت وبتنزله والدمعة علي خدها من الجرح النفسي الرهيب اللي حصلها".
وأضاف :"أما السادة الصحفيين استخدموا لفظ تحرش مع المواقف التافهة دى فيها مبالغة، ما بقولكش طرمخ
واستكمل حديثه قائلًا: "أما عمرو وردة بالذات فتصرفك تصرف مراهقين ولا يليق بلاعب دولي وهتشيل الليلة لو حصل أي تعثر للمنتخب لا قدر الله، وغير كل ده بصراحة ذوقك وحش.. وأخيرا بلاش لايكات يا جماعة لصفحة البنت وما تقعوش في الفخ الساذج ده".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهام عارضة أزياء لأربعة من لاعبي المنتخب بالتحرش.. أمير طعيمة يوجه رسالة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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