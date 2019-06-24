إسماعيل مختار يهنئ الفائزين بجائزة الدولة التقديرية

وجه الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، خالص التهنئة للمخرج الكبير فهمي الخولي الفائز بجائزة الدولة التقديرية في فرع الفنون، والكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني الفائز بجائزة الدولة التقديرية فرع الآداب. فرع الفنون، والكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني الفائز بجائزة الدولة التقديرية فرع الآداب. فيما وجه التهنئة أيضًا للمخرج الشاب تامر كرم الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عن عرض "هنا أنتيجون"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، متمنين لهم استمرار الإبداع دوام النجاح والتوفيق.

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