عمر النشوان يعلن اعتزاله الإعلام نهائيا

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 11:52 صباحاً - أعلن المذيع السعودي ” عمر النشوان ” في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وبشكل مفاجئ عن اعتزاله الإعلام نهائيا .

حيث كتب : ” أنا عمر بن علي بن عبد العزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيا ولعن الله كل من ادعى إنه صديق وهو نعيق ” .

وأضاف : ” لم أنسق لكي أكون ترندا أو حدثا مدفوعا ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني إنني لم أجد لا صديقا ولا أخا ” .

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ثم عاد ليكتب في تغريدة لاحقة : ” أعتذر عن لفظ اللعن الذي بدر مني .. ليس من طبعي ولا تربيتي ولكن من مرارة الموقف .. شكرا لكلامكم الذي أثلج صدري والله لا يحرمني محبتكم .. ولكن أتمنى منكم احترام قراري لإني اتخذته عن قناعة تامة من دون تجريح أو ضغط ” .

وأثارت تغريدة النشوان جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي وداخل الوسط الإعلامي حيث عبر الكثير من الإعلاميين عن دهشتهم من هذا القرار المفاجئ معبرين عن أملهم في أن يتراجع عن قراره ويعود للعمل الإعلامي .

بدأ المذيع السعودي عمر النشوان مسيرته الإعلامية في قناة ” الاقتصادية الثقافية ” ثم انتقل إلى قناة ” MBC ” ثم انضم إلى قناة ” العربية ” التي عمل بها لمدة 5 سنوات حظى خلالها بشهرة واسعة وخاصة عند إعلانه عن بدء عمليات عاصفة الحزم وإعلان وفاة الملك عبد الله وغيرها من الأخبار .. ثم ينتقل إلى قناة الإخبارية ومنها يقرر الاعتزال .