شاهدوا.. ندى زيدان طليقة جورج وسوف تحتفل بتخرج إبنتها الوحيدة

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 11:52 صباحاً - شاركت بطلة الراليات القطرية ​ندى زيدان​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من اجواء إحتفالها بتخرج إبنتها الوحيدة “عيون” من طليقها الفنان السوري ​جورج وسوف​ من الحضانة.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، حيث أثنوا على جمال “عيون” وبراءتها، وتمنوا لها حياة سعيدة.

وكان الوسوف تزوج من السيدة ندى زيدان في عام 2014، ورُزِقَ منها بعيون في عام 2015، قبل أن ينفصلا.

وللفنان جورج وسوف 3 أبناء من زوجته الأولى شاليمار، وهم وديع، حاتم وجورج جونيور.

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