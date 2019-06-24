شاهد .. هنا الزاهد تصور أحمد فهمي بطرحة زفاف وطوق

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 11:52 صباحاً - نشر الفنان أحمد فهمي فيديو كوميدي عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” وهو يتناول وجبة الإفطار مرتديا طرحة زفاف بيضاء وطوق .. معلقا على الفيديو : ” أحلى صباح على جمهوري الجميل ” .

وكشف الفيديو أن خطيبة أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد هي من تقوم بتصويره قائلة له : ” افطر افطر ” .

وقد أعلن كلا من أحمد فهمي وهنا الزاهد مؤخرا عن اقتراب موعد زفافهما والمقرر إقامته بنهاية الصيف الجاري ولكن لم يتم الاستقرار بعد على يوم ومكان الحفل .

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كما أكدت الفنانة هنا الزاهد عن بدء التجهيزات الخاصة بالحفل مثل اختيار تصميم الفستان الذي سترتديه في حفل الزفاف .

وأشارت إلى إنها ترغب في إقامة حفل زفاف طبيعي يكون مناسبا للأهل من الناحيتين .

وكان مقررا أن يكون حفل زفافهما في نهاية العام الماضي إلا إنهما انشغلا بتصوير المسلسل الذي قدماه سويا وهو مسلسل ” الواد سيد الشحات ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي .