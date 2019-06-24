شاهد .. ” المرأة الحصان ” امرأة تقفز وتركض كالفرس

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 11:52 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنرويجية ” آيلا كيرستين ” صاحبة ال 30 عاما والملقبة ب ” المرأة الحصان ” بسبب موهبتها النادرة .

وظهرت بالفيديو وهي تستعرض مهاراتها في القفز فوق الحواجز والهرولة كالحصان .

وفي لقاء صحفي مع كيرستين كشفت عن حبها الشديد للفروسية منذ صغرها وأن أهلها لم يتمكنوا من شراء مهر تركبه عندما كانت طفلة بسبب ضعف القدرة المالية على شرائه والاعتناء به .. فقررت منذ ذلك الوقت أن تصبح هي نفسها حصانا .

Advertisements

وإنها تدربت كثيرا لتصل إلى هذه الدرجة من اللياقة البدنية والحركة لتشبه الفرس الحقيقي في القفز فوق الحواجز مهما ارتفعت .