شاهدوا شقيقتي أمل بوشوشة.. هل تشبهانها؟

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كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 11:52 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة أمل بوشوشة مع شقيقتيها مروة ونوال.
وعلق المتابعون والنشطاء على هذه الصورة وأبدوا اعجابهم بجمال الشقيقات الثلاثة ورأى البعض ان شقيقتها التي ترتدي القفطان الابيض تشبهها اكثر من الاخرى فيما رأى البعض ان الشقيقات كلهن يشبهن بعضهن.
من ناحية أخرى، تمضي أمل عطلتها الصيفية مع زوجها في موناكو ونشرت صورا من رحلتهما معاً بحيث يستمتعان على البحر وفي الاماكن السياحية.
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