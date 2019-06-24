أمن المطار يمنع ديبيكا بادوكون من الدخول ويطلب بطاقتها الشخصية

متابعة بتجــــــــرد: تعرضت النجمة ديبيكا بادوكون لموقف غريب في مطار مومباي، حيث طلب منها أحد رجال الأمن بطاقتها الشخصية.

ورصدت عدسات الباباراتزي نجمة بوليوود برفقة والدها براكاش بادوكون، في المطار استعدادًا للسفر إلى مسقط رأسهما في مدينة “بنغالور” الهندية.

وبحسب صحيفة “ديسكان كرونكيل”، استوقف أحد رجال أمن المطار “ديبيكا” وطلب منها بطاقتها الشخصية، فاندهشت من الموقف وسألته: “هل ذلك ضروري؟”، قبل أن تعود لاحقًا وتقدم بطاقتها لرجل الأمن ويسمح لها بدخول المطار.

وعلى الصعيد الفني، تنشغل “ديبيكا” بالتحضير للعديد من الأعمال، وأبرزها فيلمها المنتظر “تشاباك”، والمقرر عرضه في 10 يناير 2020، بالإضافة إلى ظهورها برفقة زوجها النجم “رانفير سينغ” في فيله الجديد “83” والذي سيتم إصداره في 10 أبريل من العام المقبل.