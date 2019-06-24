تامر حسني يُحقق إنجازًا رقميًا قياسيًا.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مرور أربعة أشهر على طرحه، يواصل كليب “ناسيني ليه” للنجم المصري تامر حسني حصد ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

وحقق العمل إنجازًا رقميًا قياسيًا حيث تخطى الخمسين مليون مشاهدة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.

أغنية “ناسينيه ليه” تحظى بإنتشار واسع منذ طرحها ضمن ألبوم نجم الجيل “عيش بشوقك”، ووتصدّر قائمة الأغاني العربية الأكثر طلبًا من الجمهور، وقد جاء العمل المصوّر الخاص بها ليكمل هذا النجاح، فأحدث انقلابًا في عالم الأغاني المصوّرة وأجمع على روعته أهم النقاد في الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ناسيني ليه” هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق.

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لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”: