ليا مخول تُطلق أغنية Ay Amor باللغة الإسبانيّة

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت مُغنّية البوب ليا مخّول أغنيتها المُنفردة “Ay Amor” التي تخطّت من خلالها مرّة جديدة حاجز اللغة. فبعد أن غنّت بالعربيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة، فاجئت ليا جمهورها بهذه الأغنية اللاتينيّة التي تُذكرّهم بالنجمة العالميّة شاكيرا. فـ”Ay Amor” أغنيّة حماسيّة يبرز من خلالها شغف ليا بالموسيقى وموهبتها في الرقص.

وقد تعاونت ليا في هذا العمل مع فنّانين من مُختلف أنحاء العالم منهم Rubi Castillo من تكساس الذي لحّن الأغنية وكتب أيضاً كلماتها إلى جانب أمين نجّار وRyan Morales الذي قام بعمليّة التوزيع.

وعن هذا العمل، قالت ليا:” “Ay Amor” أغنية تلامس القلوب، فهي تتحدّث عن الشغف الذي يصل إلى حدّ الجنون ويُفقد السيطرة على الأحاسيس والمشاعر. أردت من خلالها التواصل مع المُستمعين حول العالم، ما دفعني للتمكّن أكثر من لهجتي الإسبانيّة. كما أعطيت الأغنية إيقاعاً راقصاً من خلال النغمات الخاصّة التي أضفتها على كلماتها”.

يُذكر أنّ ليا ،التي سبق أن إفتتحت حفلات فنيّة لكلّ من النجمات العالميّات جينيفر لوبيز وكاميلا كابيلو، ما زالت تحصد جمهوراً كبيراً من خلال أدائها المُميّز والمُتقن في الرقص، أضف إلى حضورها الجريء وأغنياتها الجديدة التي لا تخلو مرّةً من الجرأة والتشويق.

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تجدر الإشارة أنّ الأغنية مُتوفرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، ومن المتوقّع أن يصدر الفيديو كليب الخاص بالعمل قريباً.

رابط الأغنية من هنا