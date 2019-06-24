متابعة بتجـــــــــرد: فاز كلب ذو عينين جاحظتين وشعر مجعد بالجائزة الكبرى في المسابقة السنوية الحادية والثلاثين لأقبح كلب في العالم.
الطريف في الأمر بأن الكلب الفائز بجائزة “أقبح كلاب العالم” يحمل اسم ” سكامب ترامب”، بحسب مانقلت صحيفة “The Guardian” البريطانية.
مالكة الكلب إيفون مورونيس حصلت على 3 آلاف دولار أمريكي كجائزة بالإضافة لكأس بحجم الكلاب من فصيلة “روت فايلر”.
وقالت مورونيس بأنها قد أنقذت هذا الكلب في مدينة كومبتون في عام 2014، بعد أن وجدته على أحد المواقع الإلكترونية، لتعتني به وليصبح أحد أفراد العائلة.
الكلب “سكامب ترامب” والذي يقوم بجولات تطوعية على مدارس الأطفال ومراكز كبار السن المحليين، استطاع التفوق على 18 متسابقا آخر، استعرضوا ألسنتهم المتدلية وأرجلهم المقوسة بالإضافة للكثير من الصفات الغريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر “سكامب ترامب” يفوز بجائزة أقبح كلب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.