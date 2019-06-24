“سكامب ترامب” يفوز بجائزة أقبح كلب في العالم

متابعة بتجـــــــــرد: فاز كلب ذو عينين جاحظتين وشعر مجعد بالجائزة الكبرى في المسابقة السنوية الحادية والثلاثين لأقبح كلب في العالم.

مالكة الكلب إيفون مورونيس حصلت على 3 آلاف دولار أمريكي كجائزة بالإضافة لكأس بحجم الكلاب من فصيلة “روت فايلر”.

وقالت مورونيس بأنها قد أنقذت هذا الكلب في مدينة كومبتون في عام 2014، بعد أن وجدته على أحد المواقع الإلكترونية، لتعتني به وليصبح أحد أفراد العائلة.

الكلب “سكامب ترامب” والذي يقوم بجولات تطوعية على مدارس الأطفال ومراكز كبار السن المحليين، استطاع التفوق على 18 متسابقا آخر، استعرضوا ألسنتهم المتدلية وأرجلهم المقوسة بالإضافة للكثير من الصفات الغريبة.