متابعة بتجـــــــــرد: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن السبب الحقيقي وراء وفاة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون وذلك بعد مرور سنوات طويلة على رحيله الذي اثار الجدل.
وقالت الصحيفة عقب الفيلم الوثائقي عنه وفي معلومات تم تسريبها من ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان وفاته أنّ جسمه احتوى جرعات كبيرة من المسكنات.
وأضافت الصحيفة أنّ الطبيب أعطاه جرعات مميتة من المسكن”بروبرفول” مضيفًا له مكونات كي لا ينتبه لوجوده أي شخص آخر. وقال ستيف شيفر أستاذ التخدير في جامعة ستانفورد أنّ ذلك هو السبب في وجود مايكل طريح الفراش غير قادر على التنفّس.
وكان الطبيب موراي قد حكم عليه في عام 2011 بتهمة القتل غير العمد وأمضى عقوبته لمدة سنتين في السجن وخرج.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكل جاكسون تلقّى جرعات مميتة من طبيبه الخاص.. وهذا سبب وفاته الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.