مايكل جاكسون تلقّى جرعات مميتة من طبيبه الخاص.. وهذا سبب وفاته الحقيقي

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن السبب الحقيقي وراء وفاة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون وذلك بعد مرور سنوات طويلة على رحيله الذي اثار الجدل.

وقالت الصحيفة عقب الفيلم الوثائقي عنه وفي معلومات تم تسريبها من ضباط الشرطة الذين حضروا إلى مكان وفاته أنّ جسمه احتوى جرعات كبيرة من المسكنات.

وأضافت الصحيفة أنّ الطبيب أعطاه جرعات مميتة من المسكن”بروبرفول” مضيفًا له مكونات كي لا ينتبه لوجوده أي شخص آخر. وقال ستيف شيفر أستاذ التخدير في جامعة ستانفورد أنّ ذلك هو السبب في وجود مايكل طريح الفراش غير قادر على التنفّس.

وكان الطبيب موراي قد حكم عليه في عام 2011 بتهمة القتل غير العمد وأمضى عقوبته لمدة سنتين في السجن وخرج.